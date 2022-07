Mario Rui sui nuovi acquisti: "Kvaratskhelia e Olivera stanno già dimostrando le loro qualità"

Mario Rui è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono andati via giocatori importanti che hanno fatto tante cose buone per il Napoli. Ora sono arrivati giocatori con tanta fame che vorranno mettersi in mostra e fare cose importanti per il Napoli.

Kvaratskhelia è motlo bravo, ci vuole il tempo d'adattamento come capita a tutti. Già nei semplici passaggi e palleggi sembra essere molto bravo. Di Osimhen già qualcosa conoscevo perché l'avevo visto nel Lille, poi oggi da vicino dimostra le sue qualità che sono molto importanti. Ancora non ha espresso tutto il suo talento.

Olivera è un altro giocatore che stiamo scoprendo adesso, già lo scorso anno col Getafe si vedevano le sue qualità. Le prime settimane ha avuto un problemino fisico ma ora si sta allenando con noi e sta dimostrando le sue qualità. Ci darà una grande mano. La mentalità deve essere quella di migliorarsi ogni giorno, non solo perché c'è un altro forte nel tuo ruolo. Bisogna essere rivali di se stessi sempre per crescere".