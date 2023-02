Mario Rui: "Napoli? Ormai la considero casa mia! Magari Kvaratskhelia diventasse come Cristiano Ronaldo. La Champions è un obiettivo, su Spalletti e i tifosi..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il terzino sinistro del Napoli Mario Rui, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Scudetto? Mancano ancora 16 partite, sono tante e può succedere di tutto. Abbiamo un buon margine, ma non ci concentriamo su questo bensì sulla prossima partita. Ogni match sarà una vera battaglia, le avversarie ci vorranno far cadere e dovremo risponde.

Sarà una settimana dura tra Serie A e Champions League, affronteremo squadre abituate a giocare un buon calcio e dovremo fare il nostro gioco cercando di vincerle tutte e tre.

Arrivare fino in fondo in Europa? Il nostro obiettivo è quello, davanti a noi abbiamo un match difficile con l’Eintracht ma sappiamo le loro qualità che gli hanno permesso di vincere l’Europa League. Sarà difficile, ma il nostro obiettivo è di vincere dovremo essere più bravi di loro per passare il turno.

Le tattiche di Spalletti ci aiutano? Il mister ci ha dato ancora di più da un punto di vista calcistico, ne capisce di calcio e quello che ci chiede è di trovare spazi in cui andare a giocare e dove ci sono buchi da sfruttare per le linee di passaggio. L’importante è riempire gli spazi, dove c’è possibilità di occuparlo e di giocare.

Mentalità? Il lavoro che stiamo facendo ci ha dato consapevolezza di ciò che possiamo fare, già lo scorso anno era così ma abbiamo sbagliato delle partite.

Quali sono le differenze tra il Napoli di Sarri e quello di Spalletti? Penso anche a mister Ancelotti e Gattuso, l’importante è che ci sia sempre la ricerca di un gioco migliore di quello avversario, per andare più vicini alla porta. Poi non posso dire io chi sia il più bravo, ma ogni allenatore ha lasciato la sua impronta. Mister Spalletti ci sta dando tanto.

Tifosi napoletani? Sentirsi trattati così in una città che considero mia è unico, il collettivo è forte e vengono fuori anche i singoli da un gruppo vero. Alla fine tutti riusciamo a fare la differenza, tra chi gioca e chi parte dalla panchina.

Kvaratskhelia e Salah? Le differenze ci sono, forse il mister si riferiva a quando Salah non segnava tanto ed era un pizzico più individualista: con lui è diventato il giocatore che è. Forse anche Kvaratskhelia è cambiato così, il mister esalta le sue qualità individuali mettendolo a disposizione del gruppo. Hanno grandissima qualità, e Khvicha ha grossi margini di miglioramento e diventerà sempre più forte.

Kvaratskhelia può arrivare al livello di Cristiano Ronaldo? Magari, ne sarei contentissimo dato che ci gioco assieme! Ha il tempo dalla sua parte, glielo auguro.

Il saluto ai tifosi del Napoli? Vorrei ringraziarli, sia quelli che abitano in città sia quelli che sono in giro per il mondo: li sentiamo vicini, ci stanno dando una mano. Continuino a starci vicini, con la loro spinta possiamo arrivare fino in fondo e possiamo superare le difficoltà”