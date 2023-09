Mario Rui, l'agente: "Rinnovo col Napoli? Non è mai semplice De Laurentiis, non si ottiene nulla se non ci si pone bene! Rispetto a Lotito..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente del terzino del Napoli Mario Rui Mario Giuffredi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il rinnovo di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo con il Napoli è stato difficile? Semplice non è mai nulla con De Laurentiis, bisogna lavorarci con grande pazienza: ha i suoi tempi, ma alla fine le cose le ha sempre fatte. Ricordo con Hysaj dopo un anno gli venne rifatto il contratto, poi a Di Lorenzo e Mario Rui dopo un altro biennio arrivò un altro accordo. Nei suoi tempi De Laurentiis le cose le fa, sa cosa è giusto e cosa non lo è: bisogna sapersi porre in un modo giusto, altrimenti non si otterrà mai nulla. Durante i ritiri il presidente vive con la squadra, è normale vedersi lì: magari ce ne fossero altri di presidenti che affrontano il mercato come lo fa De Laurentiis. Con Lotito, ad esempio, non è così facile”