Mario Rui, l'agente: "Garcia ha inventato tutto nelle sue dichiarazioni, mi ha deluso anche il ds Meluso! Più facile cambiare moglie che essere in disaccordo con Mario"

Mario Giuffredi, agente del terzino portoghese del Napoli Mario Rui - ma anche di altri azzurri - torna a parlare dell'allenatore azzurro Rudi Garcia ai microfoni di TvPlay.

Giuffredi, sono state ore particolari per lei. Ci tiene a specificare qualcosa?

“Voglio fare delle premesse: non ho risposto venerdì, dopo la conferenza di Garcia, solo perché ho grande rispetto dei miei ragazzi, della società, di Aurelio De Laurentiis e del dottor Chiavelli. Non ho voluto creare un clima ancora più teso prima della partita. Ho scelto d’esser equilibrato in un momento del genere. È doveroso, però, chiarire quello che ha detto Garcia in conferenza. Se mi avesse detto che non so gestire i calciatori, che non so fare il mio lavoro: io lo avrei accettato. È il suo punto di vista sul professionista, così come io ho espresso un giudizio sul suo operato. Viste come sono andate le cose, è doveroso che torni sull’argomento: il signor Garcia si è addentrato in argomenti umani e privati che coinvolgono me ed un mio assistito. È una sfera che non gli compete: sono rapporti tra me ed i miei giocatori.

Chi fa l’agente appartiene ad una categoria che viene spesso additata come il male del calcio. Chi fa il mio lavoro è soggetto a pesanti critiche. Soprattutto, chi come me ha una linea di dire ciò che penso senza peli sulla lingua, tutelando i miei assistiti. Accetto le critiche all’aspetto professionale: ognuno può dire ciò che vuole sul professionista Mario Giuffredi.

Io sono di Napoli, tifoso vero del Napoli e mi sono sempre reso disponibile per un interesse positivo della squadra della mia città”.