Mario Rui a Sky: "Felice con Gattuso, spero che Sarri sia accolto bene dal San Paolo. CR7? Un'ispirazione"

Ultime notizie calcio Napoli - Una settimana infuocata per il Napoli, che dopo aver sconfitto la Lazio in Coppa Italia affronterà la Juventus domenica sera al San Paolo. Mario Rui, terzino sinistro azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio in vista della partita tra la compagine partenopea ed i bianconeri. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ogni allenatore aggiunge qualcosa di suo, nessuno sarà mai uguale ad un altro. Sono contento di aver lavorato in passato con Sarri e ora sono felice con Gattuso. Credo che Sarri sarà accolto bene al San Paolo, con lui conservo un rapporto speciale. Ho cominciato all'Empoli con lui, spero che i tifosi napoletani lo possano accogliere bene. Cristiano Ronaldo? È un idolo, una motivazione in più ed una ispirazione, gli auguro tutto il bene del mondo tranne che per la partita di domenica. Non siamo una squadra da 24 punti, ma magari in questo momento meritiamo questa classifica. Il nostro non è mai stato un problema di gruppo. È vero che ci sono stati dei problemi ma soprattutto in campo, perché non riuscivamo a fare quello che invece eravamo abituati a fare. Insigne? Non è mai stato un 'Lorenzo da solo contro tutti'. Sicuramente non veniva aiutato, ma l’atteggiamento, la voglia di caricarci e di aiutarci e tutto quello che abbiamo visto conto la Lazio lui lo ha sempre messo in campo. Fortunatamente è stato aiutato dalla squadra. Lorenzo rimane un giocatore straordinario che può fare la differenza in qualsiasi momento".