Marino: "Tudor allenatore moderno, gioca un calcio alla Gasperini: è il migliore di quelli disponibili! Su ADL..."

Come il proprietario della clinica non può fare il chirurgo, De Laurentiis non può fare il ds o l'allenatore.

“Non sono contento di aver avuto ragione su Garcia. Con Tudor ho lavorato. Sono stato io a sceglierlo e a volerlo riconfermare ad Udine. Con oggettività e tranquillità ti dico che se il Napoli prende Tudor prende il meglio di ciò che c’è a disposizione in giro al momento. Sia umanamente che professionalmente è un profilo adeguato al momento del Napoli. Scuola Gasperiniana. Non ha difficoltà a variare modulo". Lo ha detto Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, a Radio Kiss Kiss Napoli.