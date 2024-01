Marino: "Perez e Samardzic? Può ancora accadere di tutto, ma l'Udinese vorrebbe tenerseli"

Pierpaolo Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cusano Italia Tv:

"Nelle ultime ore di mercato può succedere di tutto, non solo il Napoli ma anche molte società li vorrebbero. Credo che l’Udinese cercherà di trattenerli ma poi molto dipende dalla volontà dei giocatori.

Il papà di Lazar con me è stato assolutamente corretto, sia in fase di trasferimento, sia nel mandare avanti il rapporto. Veniva spesso a farmi visita in ufficio, abbiamo avuto un rapporto molto costruttivo e trovo strano che siano accaduti tutti questi episodi"