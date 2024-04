Marino: "Italiano al Napoli? Non so, ultimamente De Laurentiis è solito depistare"

Ultimissime Calcio Napoli - Pierpaolo Marino, direttore sportivo con un lungo trascorso in Serie A ed ex, fra le altre, dell'Udinese, ha parlato a Radio FirenzeViola soffermandosi anche sul futuro di Vincenzo Italiano e sulla possibilità di sedersi un giorno dietro la scrivania gigliata:

Che ne pensa di Vincenzo Italiano? "Io ho grande stima di Italiano: l'ho trattato da giocatore e lo volevo quando stavamo ricostruendo il Napoli, poi lui non se la sentì di scendere in C e B con noi. Poi l'ho conosciuto in una vacanza a Trapani dove ci vedevamo insieme la sera a cena e discutevamo di calcio. Già da lì si apprezzavano le sue idee e i suoi ragionamenti di campo, poi lì a Trapani fece un vero miracolo".

Si parla di lui in chiave Napoli per la prossima stagione. "Non so se questo è vero. Anche perché poi De Laurentiis negli ultimi tempi è solito depistare i media. Io auguro a Italiano il meglio per la carriera, anche se pure rimanere a Firenze, in una società con Pradé e Burdisso e guidata da Commisso, tutti personaggi che sono una garanzia, non sarebbe da disdegnare".