Maresca: "Ho fiducia nel lavoro di Spalletti. Elezioni? Mi impegnerò a dare futuro ai giovani attraverso lo sport"

Napoli - “La sconfitta di ieri sera in Europa League non influirà sul campionato. L’incidente di percorso dell’espulsione di Mario Rui ha condizionato una partita iniziata alla grande, e giocare più di un’ora con un uomo in meno, in Europa, è complicato. Spalletti è convinto del suo progetto e io sono fiducioso - queste le parole di Catella Maresca, candidato sindaco alla città di Napoli, Magistrato, ed ex direzione distrettuale antimafia e sostituto procuratore per la Procura Generale di Napoli, ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione prodotta dalla testata “IlSognoNelCuore” e condotta da Luca Cerchione e Janpa, in onda dal lunedì al sabato dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -.

"La città di Napoli? È una realtà complessa, c’è bisogno di alzarsi le maniche e invertire la narrazione di posto in cui si vive male. Noi napoletani dobbiamo essere fieri di dove viviamo, e dobbiamo fare il necessario per riportare la nostra città ai fasti che merita. Come si può riuscire a far vivere in maniera diversa i cittadini? Lo schema di gioco è importante, ma lo sono altrettanto gli uomini che guidano la squadra come sta dimostrando Spalletti nel calcio. I suoi ragazzi sono più convinti del progetto e mettono in campo più cuore, in questo modo stanno ottenendo risultati positivi. Vale lo stesso anche per la città, c’è bisogno di cuore e impegno da parte dei napoletani e di una guida. Tra i cittadini c’è sfiducia, e noi dobbiamo ripartire da lì: far capire che l’istituzione può e deve fare bene per Napoli. Cosa riuscirò a realizzare in 100 giorno se dovessi diventare Sindaco? Rimetterò subito le regole al centro di tutto e la legalità come presupposto di tranquillità e dignità dei cittadini. Il nostro compito è recuperare lo spirito napoletano, mi assumo questa responsabilità e impegno solenne. Sport? È un valore assoluto, soprattutto in alcuni quartieri difficili. In questi posti, grazie all’attività fisica, possono essere sottratti i ragazzi alla criminalità organizzata. Ho già chiesto un incontro al Coni per affidare alla federazione strutture inutilizzabili. Perché i cittadini dovrebbero votare un allenatore che è già stato esonerato una volta? I napoletani sanno bene cosa fare, vogliono una guida autorevole, qualcuno che dia loro una speranza e che rappresenti un futuro, in sintesi un progetto affidabile. Le persone meritano una garanzia, dobbiamo siglare un patto sociale con loro e l’ho fatto in questa campagna elettorale. Siamo fiduciosi, tra qualche giorno avremo anche la responsabilità di governare. Bagnoli? Già sto facendo qualcosa per questo paese, mentre altri promettono miliardi da Roma mai arrivati. Draghi ha proposto un sindaco-commissario con poteri straordinari, io, invece, la riqualificazione del ponte Morandi. A questo progetto sto lavorando con il ministero competente, Maura Castagna, già da prima del voto. Oggi attraverserò tutta la città e ringrazierò i cittadini per ciò che mi hanno dato in questa campagna elettorale”.