Marelli: "Gli audio del VAR in onda su DAZN? Verranno divulgati qualche giorno dopo"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex arbitro Luca Marelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Gli audio del VAR in onda su DAZN? Verranno divulgati qualche giorno dopo, bisogna rendersi conto che quelli fondamentali potranno essere legati anche a partite non di cartello, se per un rigore o per un tocco di mano. L’episodio importante sarà fatto ascoltare a prescindere dalla partita, per evidenziare aspetti del regolamento: è una apertura dal mondo arbitrale che mi auspico non venga strumentalizzato e non venga data vita al complottismo. Si farà capire come si interviene e quando si interviene, nelle circostanze previste dal protocollo. Ci sono stati degli anni negativi, ma Rocchi ha lanciato tanti arbitri giovani e ne ha utilizzati 44 a fronte dei 21 in Germania: ha voluto far fare esperienza agli arbitri del futuro, Colombo e Marcenaro anni fa non avrebbero avuto spazio mentre quest’anno hanno arbitrato 12 e 10 partite. Irrati? Ha preferito continuare la carriera come VAR Pro”