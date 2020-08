Marcos Alonso Pena: "Mio figlio al Napoli? Erano solo voci. Maradona al Barcellona? Per colpa di quell'infortunio alla caviglia..."

Napoli - Marcos Alonso Pena, ex attaccante del Barcellona e padre di Marcos Alonso, difensore del Chelsea, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Non mi fiderei di una squadra come il Napoli che ha comunque vinto la Coppa Italia e gioca bene le grandi partite. Dopo il lockdown il Barcellona ha avuto un calo di rendimento, ma se Messi sale in cattedra cambia tanto i valori della sua squadra. Maradona al Barcellona? Fece un’esperienza importante, ma quell’infortunio alla caviglia compromise la sua avventura. A Napoli è riuscito a dare il 100%. E’ l’unico giocatore che quando gli dai il pallone te lo restituisce alla grande, è come mettere la palla in banca quando la davo a lui. Il futuro di mio figlio? Ha tre anni di contratto col Chelsea, ma nel calcio non si sa mai. Napoli? Erano solo voci, non ne ho mai saputo niente”.