Marcolin: "Un cambio di Mazzarri contro l'Atalanta è stato perfetto"

Dario Marcolin è intervenuto a Canale 8:

"Mazzarri ha portato la serenità nella testa dei calciatori attraverso i colloqui costruttivi avuti con loro. Era evidentissimo in tutto ciò che abbiamo visto e raccontato sabato sera. A Bergamo era teso, lui ha messo tutto l’amore che aveva dentro ed è importantissimo. Sta provando a ricucire lo strappo che in precedenza c'era stato con il gruppo da parte del vecchio allenatore. Con l'Atalanta, nella sofferenza Mazzarri ha gestito benissimo l’economia della partita attraverso scelte giuste. In particolar modo la lettura del cambio di Politano con Elmas è stata perfetta. Poi l'ingresso di Osimhen ha sparigliato e mandato in crisi totale la difesa orobica. Benissimo Lobotka, leader dei meccanismi di un centrocampo che è tornato ad essere interscambiabile nei movimenti con Anguissa e Zielinski. Mi preoccupa la condizione fisica. Nel secondo tempo la squadra ha fatto grandissima fatica. Partite come quelle di Madrid le vogliono giocare tutti. L’allenatore deve essere bravo a rendere omogeneo lo sforzo fisico attraverso la gestione del minutaggio. Ma al Santiago Bernabeu non mi aspetto sorprese in termini di formazione".