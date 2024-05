Marcolin: "Se viene Gasperini al Napoli è perchè avrà avuto delle garanzie, De Laurentiis deve mettere mano al portafogli"

Calciomercato Napoli - Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli, di quelli che sono arrivati tra inizio anno e gennaio, dovrà scegliere chi tenere per l'anno prossimo. Ngonge e Mazzocchi sono adattabili, poi c'è da cambiare. Oggi per costruire una squadra devi fare la coppia dei ruoli, De Laurentiis deve mettere mano al portafogli. Gasperini? Negli allenamenti ti fa arrivare sempre alla soglia della fatica e se non ci arrivi a fine seduta ti fa continuare a lavorare. Se viene Gasperini a Napoli vedremo una squadra fisica, una squadra europea, aggressiva, intensa. Il Barcellona di Guardiola fu la prima a difendere uomo contro uomo, oggi lo fa molto bene anche Gasperini. Se viene Gasperini al Napoli è perchè avrà avuto delle garanzie, altrimenti non lascerebbe Bergamo"