Marcolin: "Nel Napoli c'è solo un dilemma. Gilmour? Sarà l'erede di Lobotka"

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Che la squadra stia seguendo l’allenatore è chiaro, se cambiano gli uomini non cambia il prodotto. Conte sa di poter fare affidamento anche su chi gioca di meno, lui conosce la squadra ancora all’80% e sta scoprendo fin dove possono arrivare. Le squadre di Conte son famose perchè hanno una difesa granitica e poi fanno anche goal. Mi salta all’occhio la felicità dei giocatori del Napoli che ora son tornati ad essere entusiasti. Conte ha trasformato in positivo i calciatori che volevano andare via. Il doppio play? Lobotka è una garanzia, può giocare in qualsiasi modo. Gilmour dobbiamo ancora scoprirlo, ha grandi geometrie ed è un organizzatore di gioco. Può essere il futuro Lobotka quando lo slovacco lascerà Napoli. E’ tornata di moda l’abbondanza sia a centrocampo che in attacco. McTominay devi farlo giocare, Lobotka è tornato il vero Lobotka, Gilmour pure è forte e meriterebbe di giocare. Invertire Neres e Kvara? Saprebbero scambiarsi, magari potrebbe andare in difficoltà Politano. Però nell’alternativa di quando gli avversari ti conoscono può essere una mossa giusta. Oggi il dilemma è capire se il Napoli giocherà con un centrocampo a tre o a due”.