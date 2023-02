Marcolin: "Napoli primo in tutto, Spalletti allenatore moderno che ha costruito qualcosa di straordinario"

Dario Marcolin, ex centrocampista azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima di Sassuolo-Napoli.

"Il Sassuolo ha un pregio, se la gioca, contro le grandi fa la partita. il Napoli lo sa e vedremo che partita farà. Quello che mi piace di Spalletti è che è molto moderno, ha fatto qualcosa di diverso dagli altri, è uno Spalletti nuovo nonostante le mille panchine. Il Napoli è primo in tutto, nei record di difesa, centrocampo, attacco, dei giocatori subentranti, di Osimhen terzo in rapporto minuti giocati/gol dietro i due Ronaldo in Serie A, stiamo parlando di qualcosa che è stato costruito da Spalletti in modo straordinario".