Marcolin: "Napoli favorito per lo scudetto! Le contendenti non hanno una rosa così ampia"

Notizie Napoli calcio - L'ex calciatore e allenatore Dario Marcolin, oggi opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, a poche ore dalla sfida contro lo Spartak Mosca di UEFA Europa League.

Napoli Spartak Mosca

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Sono d'accordo con Spalletti che per adesso pensa solo allo Spartak, senza pensare alla prossima partita di campionato contro la Fiorentina.

Nessuno vuole sbilanciarsi sulla vittoria finale del campionato: io, però, sono convinto che il Napoli parte in vantaggio sulle pretendenti. E lo dico guardando alla rosa: nessuna squadra ha le alternative che ha il Napoli in panchina. La Juventus non ha i cambi di qualità che ha il Napoli, pensate alla difesa con Manolas in panchina. La Lazio, la Roma hanno 13-14 giocatori titolari, il Napoli invece ne ha almeno 17-18".