Marcolin: "Napoli? Coppa Italia occasione per ritrovare il sereno tra Gattuso e ADL"

Ultime notizie calcio Napoli – Dario Marcolin, ex calciatore ed opinionista di DAZN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ieri è stata una giornata storta per l’Atalanta che mi sembra aver smarrito un po’ alcune delle sue certezze. Non è bastato, in tal senso, il passaggio al 4-2-3-1, dal momento che la squadra di Gasperini ha continuato a faticare. Brava anche la Lazio a trovare il modo di attaccare gli orobici. Caos in casa Napoli? La speranza è che la Coppa Italia possa essere l’occasione per far ritrovare il sereno tra Gattuso e De Laurentiis”.