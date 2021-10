Marcolin: "Napoli, che difesa: ricorda quelle del miglior Milan. C'è una cosa che colpisce di questa squadra e nessuno lo dice..."

Napoli Calcio - Dario Marcolin ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante 'Ne Parliamo il Martedì':

“Il Napoli di questa stagione riesce a cambiare la faccia alle gare: la fase difensiva è prepotente rispetto agli anni passati. Solidità difensiva che ricorda le migliori difese di Milan e Juventus. Che vince 2-0 o perde 2-0, gioca sempre allo stesso modo, anche in contropiede se ce n'è bisogno. Ha delle situazioni che il Napoli riesce a gestire, poi c'è Spalletti che regala tranquillità. Il Napoli ha saputo cambiare in corsa anche, durante le gare, e ha ottenuto risultati. Ci sono incastri che fanno andare verso la direzione della vittoria. Oggi non c'è una squadra che fa paura, il Napoli può arrivare in fondo. Il linguaggio del corpo dei calciatori come Osimhen e Koulibaly è emblematico dell'importanza e compattezza di questa squadra: cosa che lo scorso anno non c'era. Mettendo insieme tutte queste cose, oggi è la migliore squadra del campionato”.