Marcolin: "Lobotka ha un pregio molto grande, il Napoli ha mandato un segnale importante per il resto del campionato"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Dario Marcolin, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Lobotka ha un pregio molto grande, gioca mille palloni e ne sbaglia solo uno: una volta giocatori del genere li definivi una banca, quando rientrerà Anguissa con Fabian vedremo. Demme va più in giro per il campo, Lobotka invece gestisce un grande numero di palloni. Spalletti migliora i calciatori, chi giocava meno ora va in campo con una sicurezza notevole: penso a Juan Jesus, che era catalogato come quello che non avrebbe mai giocato, ora invece è un altro calciatore. Mertens? Uno che si sceglie da solo la posizione in cui giocare, oggi nonostante stia andando verso un’età molto avanzata rimane immarcabile per le difese avversarie: nel secondo tempo aggredisce lo spazio alle spalle di Petagna facendo trenta metri di corsa. Il campione fa cose di questo tipo. Il ritorno di Osimhen? Senza di lui il Napoli ha trovato nuove opzioni, ci sono diversi piani alternativi rispetto alla titolarità di Victor ed è un segnale importante per il resto del campionato”