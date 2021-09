Dario Marcolin è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La Juventus arriva al Maradona dopo uno schiaffo contro l’Empoli molto importante e avrà voglia di riscattarsi con il Napoli. Allegri giocherà con il 4-4-2 con il Napoli al Maradona, difficile che giochi di ripartenza perché non ci sono tanti giocatori con quelle caratteristiche".