Marcolin: "Il Napoli ha già affrontato e superato difficoltà rispetto a Milan e Roma, Anguissa ricorda Desailly"

Ultime notizie calcio Napoli - Dario Marcolin, ex calciatore ed opinionista di DAZN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli rispetto a Milan e Roma ha già affrontato delle difficoltà e le ha sempre superate: con il Venezia è stato quasi tutta la gara in dieci, ha faticato con il Genoa ed ha ribaltato il punteggio con la Juventus. Oggi la garanzia del Napoli è rappresentata da Luciano Spalletti e dal gioco. Anguissa ricorda Desailly ma è più propositivo. Poi bisogna vedere cosa accadrà quando tornerà Demme".