Marcolin: "Il Napoli fa paura a tutti, Insigne mi sta piacendo tantissimo. Sul Barcellona..."

Ultime Calcio Napoli - Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Napoli piano piano sta rubando posizioni alle squadre lì davanti. Mancano ancora tante partite, sono dodici e ci sono tanti punti: questo Napoli fa paura a tutti. Il giocatore che mi sta piacendo di più è Lorenzo Insigne".

"Rinvio della gare? A Milano vivono un'altra vita, la gente è in casa. Per me non bisogna rallentare il campionato, io direi di giocare anche a porte chiuse. Ch ne fa le spese sono le squadre che non giocano da due settimane. Non vorrei che stanno falsando qualcosa anche nell'entusiasmo".

"Analizzo il momento del Barcellona che ha due squalificati, atmosfera non delle migliori al Camp Nou e se non passa il turno vola nel baratro. E' un Barcellona malato, io direi 60% - 40%".