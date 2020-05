Marcolin: "Higuain il miglior attaccante del Napoli dal 2000 al 2020. Mertens? Ecco perchè ha deciso di restare"

Notizie calcio Napoli - Dario Marcolin, ex centrocampista di Lazio e Napoli, parla a Marte Sport Live:

“Il miglior attaccante del Napoli nel 2000-2020? Higuain è stato il vero centravanti, Mertens non ha trovato la continuità all’inizio, Lavezzi non è stato un vero attaccante centrale. Lo è Cavani, quindi tra lui e Higuain bisogna decidere. Il Pipita segnava in tutti i modi e a Napoli aveva una faccia felice. In maglia azzurra è stato un protagonista assoluto, altrove era uno dei tanti. Per questo motivo Mertens ha deciso di restare, all’Inter sarebbe stato uno degli attaccanti. Prenderei giocatori pronti e non soltanto giovani, si è visto con Demme che ha avuto un impatto immediato con l’ambiente Napoli a gennaio. Cavani cerca l’ultimo contratto della sua vita, l’Inter glielo può dare, il Napoli sarebbe una scelta di cuore”.