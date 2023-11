Marcolin: "C'è un motivo del perchè il Napoli fatica al Maradona, ma oggi non può sbagliare! Su Kvara out..."

Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Napoli-Empoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Tabù Maradona per il Napoli? Quando gioca in casa la squadra di Garcia è più offensivo, mentre in trasferta è più attento in fase difensiva. Il Maradona non può essere terra di conquista, deve essere una dote da sfruttare per gli azzurri. L’Empoli vorrà fare una partita attenta sfruttando le ripartenze, puntando sempre sul fraseggio con palla a terra. Oggi è una grande occasione per il Napoli di salire al terzo posto, così da arrivare alla sosta con serenità perché poi ci sarà un calendario molto difficile alla ripresa.

Kvaratskhelia in panchina? Può essere una carta da giocare a gara in corsa, anche lui ha bisogno di recuperare qualche energia”.