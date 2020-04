Notizie Napoli calcio. Marco Simone, ex attaccante del Milan, parlando a La Gazzetta dello Sport ha analizzato anche il trascorso rossonero di Gennaro Gattuso:

"Boban perdita immensa, usata come pretesto per qualcosa di già pianificato. Chi li ha scelti doveva continuare con lui e Maldini, così come sul campo andava tenuto Gattuso. Elliott ha un'impostazione fredda, mentre il Milan è passione. Rangnick? Dubbi sul fatto che possa funzionare in Italia e di incompatibilità di ruolo con Maldini".