Marchesi: "Mertens fa la differenza ma Deulofeu è stato una bella scoperta"

Rino Marchesi ha allenato Inter, Juve e Napoli nel corso della sua carriera. Quete le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

Marchesi sul Napoli

Il Napoli come lo vede?

"Non si sa cosa vuol fare, è da vedere come finirà la vicenda Mertens. Deulofeu? Non era portato a concludere come ha fatto quest'anno, è stato una bella scoperta e può essere importante, sarebbe una buona mossa".

E Mertens?

"Io lo terrei perchè partendo dalla panchina fa la differenza, lo ha sempre dimostrato".

