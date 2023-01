Marchegiani: "Questi giocatori se vinceranno lo scudetto saranno ricordati per tutta la vita a Napoli"

“Lozano? Ultimamente non era stato sempre titolare, ma Spalletti quando sceglie un giocatore quest’ultimo risponde eccome. I numeri non fanno altro che portare alla luca una differenza rispetto alle altre che si vede nel gioco e nel condurre le partite, nonché la classifica che li vede a +13 dopo un turno del girone di ritorno. Il Napoli è nella condizione di poter giocare le partite per vincere, mattone dopo mattone per il traguardo finale: questi giocatori se vinceranno lo scudetto saranno ricordati per tutta la vita a Napoli, sarà una impresa enorme”