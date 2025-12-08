Marchegiani: "La Juventus ha sbagliato la formazione, ha sofferto sulla sinistra e Neres sai che può superarti 3-4 volte"

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Juventus, è intervenuto l’ex portiere della Lazio Luca Marchigiani, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La Juventus ha sbagliato la formazione, ha sofferto sulla sinistra e Neres sai che può superarti 3-4 volte: a Spalletti è mancato l’uscire fuori dal pressing del Napoli, non aveva riferimenti facili di gioco. I centrocampisti non avevano una soluzione per venire fuori. Thuram e McKennie sono degli incursori, alla Juventus non è riuscita una cosa giusta nel primo tempo. Il Napoli adesso aspetta l’avversario”