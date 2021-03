Marchegiani: "Giusto continuare a preferire Mertens ad Osimhen. Gattuso? Critiche ingiustificate"

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e della nazionale italiana, ha parlato nel corso di Sky Calcio Club, in diretta su Sky Sport:

"Da fuori, è difficile capire il motivo delle critiche a Gattuso. Oggettivamente, Rino lavora bene ed è apprezzato dai giocatori. La sua estrema sincerità in alcune esternazioni pubbliche e nei rapporti interpersonali, probabilmente, ha creato qualche incomprensione. Noi siamo qui per giudicare quanto si vede sul campo e, al di là di qualche passaggio a vuoto pagato a caro prezzo, la stagione è positiva ed anche migliore rispetto all'anno scorso: il Napoli è in attivo come punti, gol fatti e subiti. Insigne? E' molto dentro al progetto. Questo può significare tanto e niente, però a me sembra molto più continuo rispetto al passato. Sta facendo una stagione ad altissimi livelli. Mertens? Osimhen è più fisico e simile a Leao, ma il belga dà un altro contributo nell'arco dei novanta minuti. Giusto preferirlo".