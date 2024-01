Marchegiani a Sky: "I calciatori del Napoli hanno rovinato l'annata dello scudetto, la squadra ha perso l'identità"

Luca Marchegiani ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Napoli? Niente di nuovo, è una squadra che ha perso la sua identità. Secondo me siamo stati troppo veloci a dare tutte le responsabilità a Rudi Garcia, la sua gestione e al suo staff. Come adesso non bisogna far l'errore di dar tutte le colpe a Mazzarri. Questa squadra s'è liquefatta, un segnale adesso devono darlo i giocatori: ne va anche del loro scudetto dell'anno scorso, è stata una squadra troppo bella e son stati troppo bravi per rovinare tra virgolette un'annata così con un decadimento delle prestazioni individuali. Inimmaginabile pensare al Napoli con 4 partite senza gol, pensando allo scorso anno".