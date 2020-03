Marca, Rodriguez a CN24: "Callejon-Valencia, c'è l'offerta ma è legata alla Champions. Spagna? La gestione della sanità è differente da regione a regione"

Ultime calcio Napoli - Miguel Angel Rodriguez, giornalista di Marca, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“In gran parte della Spagna si gioca a porte chiuse, basket ma anche calcio. In Catalogna questo non accade ancora e si può giocare col pubblico. La gestione della sanità è differente da regione a regione essendo uno stato federale. C'è un rischio ma la Maratona di Barcellona si correrà tranquillamente: la percezione del pericolo è diversa. Callejon? C'è un'offerta del Valencia per lo spagnolo ma la stessa sarà condizionata dalla qualificazione in Champions. Poterlo ingaggiare a parametro zero, però, è un'opzione che stimola il club. I calciatori spagnoli hanno timore ad affrontare gli italiani? Per i tifosi si, infatti si gioca a porte chiuse ma per i calciatori non si corre rischio e si gioca tranquillamente".