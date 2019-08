Marca, Polo a CN24: "James-Real Madrid, Zidane spinge per cacciarlo! Florentino Perez preferisce cederlo al Napoli"

Pablo Polo, giornalista di Marca, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato ai nostri microfoni:

"James non convocato da Zinedine Zidane per la partita amichevole contro il Salisburgo? Non è cambiato nulla rispetto a due anni fa, quando arrivò Zidane sulla panchina dei Blancos. James è destinato ad andar via, in attesa di quelle che possono essere offerte per il colombiano. Restano le opzioni Atletico Madrid e Napoli al di là delle smentite. L'Atletico ed il Napoli sono ancora convinti di poter ingaggiare il calciatore. Il Napoli è la squadra preferita dal Real Madrid, Flroentino Perez preferirebbe vederlo lontano dalla Spagna: restano in piedi queste due piste. Gentlement agreement tra Florentino e Mendes? E' qualcosa di possibile, il super procuratore portoghese sta lavorando ad entrambe le operazioni in attesa di capire quale possa essere la soluzione migliore per le parti. Lo stato d'animo del calciatore? E' serafico, continua ad allenarsi e fa il suo, non ha intenzione di pressare il Real affinché venga ceduto. Lui sarebbe felice di restare al Real, è l'allenatore che sta spingendo per cacciarlo dalla squadra".