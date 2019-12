Marca, Jimenez a CN24: "La preferenza di Fabian è il Real Madrid: tutto dipende dal futuro di Modric"

Ultimissime calcio Napoli - Ruben Jimenez, giornalista di Marca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "In questa stagione il Celta ha avviato un processo di recupero dei calciatori provenienti dalle giovanili. Il club ha scelto che questo è il momento giusto per vendere Lobotka visto che non viene da un momento positivo. Lui non è un calciatore di rottura, ma aiuta la squadra a fare una regia lucida. La cifra richiesta è di 25 milioni. Oltre al Napoli, c'è anche il Milan ma a parità di offerte lui andrebbe dagli azzurri. Fabian? La preferenza sua è il Real Madrid, ma tutto ruota intorno a Modric"