Statua Maradona, il sindaco di Casalnuovo a CN24: "Diatriba internazionale, ho voluto qui la statua a tutti i costi: Diego era legato alla nostra città" | VIDEO

La statua di Maradona a Casalnuovo di Napoli è realtà! L'opera realizzata dall'artista Fabio Torti è stata inaugurata questa mattina in piazza Municipio a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Ai microfoni di CalcioNapoli24, ha parlato il sindaco Massimo Pelliccia. Queste le sue dichiarazioni:

"Una giornata emozionante, avevo promesso la statua di Maradona ed eccola qui. Un'eredità, qualcosa di unico come la maglia di Diego, quella indossata proprio da lui, e che indosso io in questo momento. Troppe emozioni, in una giornata indimenticabile. Ci fu una diatriba internazionale su una statua all'esterno del San Paolo. Mi offrii subito di portarla qui. Casalnuovo ha una storia a Casalnuovo, giocava qui di notte per le strade della città. Il mio ricordo di Diego? La punizione contro la Juventus.

Orgoglioso di questa bellissima mattinata, finalmente la statua è al suo posto. Mi emoziona parlare di Maradona, della storia del calcio e dell'essere andato allo stadio con il mio papà. Ringrazio Fabio Torti, una statua bellissima che ci rende orgogliosi di aver mantenuto una promessa, quando ci siamo presi il compito di poterla portare qui. Una statua regalata, un messaggio forte: era ad Acerra per aiutare un bambino. Quella statua rappresenta l'umiltà di Diego, pensava sempre al prossimo, era un sentimentale e qui a Napoli questo sentimento la fa da padrona. La città di Casalnuovo sta cambiando, si sta evolvendo e cerca spazio tra le città della provincia di Napoli.

Scudetto? Conte è un bravissimo allenatore, il Napoli non partecipa alla Champions, noi ci crediamo: speriamo vinca il migliore, il Napoli. De Laurentiis ha fatto una squadra molto forte".