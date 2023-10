Maradona Jr: "Vanno fatte due considerazioni su Garcia! Meret l'ho visto soffrire i giudizi dei tifosi"

L'allenatore del Pompei Diego Maradona Jr è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di "Radiogoal".

"Sono deluso perché ho visto una squadra dominare allo stadio "Maradona", ed è una squadra inferiore al Napoli. Non mi piace come gli azzurri hanno interpretato la gara, soprattutto le scelte dell'allenatore. Io non avrei mai tolto Osimhen, però vanno fatte due considerazioni. Anguissa si infortuna, e mette Raspadori perché crede che il ragazzo possa fare la mezzala. Io non posso giudicarlo perché non lo vedo tutti i giorni come Garcia. Però va fatta una precisazione. Raspadori è andato a uomo su Arthur, non lo ha schermato. E se hai avuto un regalo per il pareggio, a quel punto non capisco la sostituzione di Politano. Meret l'ho visto soffrire i giudizi dei tifosi. Non so se sul gol di Valverde abbia colpe, però in questo momento evidentemente non è tranquillo. Colpa forse anche di chi lo critica quando non c'entra niente, il gol di ieri non lo prendi se sei sereno".