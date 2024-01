Maradona jr svela: "Vidi con papà uno Juventus-Napoli con Higuain in bianconero, la sua reazione al gol"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Diego Armando Maradona junior, rilasciando alcune dichiarazioni.

“I miei figli mi chiedono perchè le persone si fanno le foto con me: qualcuno si gira e mi ricorda di papà, è un grande orgoglio e da quando è andato via è normale che abbiamo la responsabilità di rappresentarlo nel migliore dei modi. Oggi ci tocca anche difenderlo.

Papà mi cercò tanti anni fa, mi disse ‘perchè non mi chiami papà’: era molto fan di Koulibaly, di Mertens, di Insigne. Quel Napoli di Sarri lo emozionava tanto, una delle cose che mi mancano di più è il non vedere le partite del Napoli con lui: io vivo la partita in maniera molto viscerale, ero sanguigno come lui. Quando il Napoli segnava, urlava forte per esultare: capitò uno Juventus-Napoli il giorno del suo compleanno, la vedemmo ad Abu Dhabi quando Higuain segnò in bianconero. Lascio immaginare la sua reazione…”