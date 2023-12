Maradona Jr: "Papà tanto amato dai georgiani, oggi sarebbe orgoglioso di Kvaratskhelia e del suo Napoli"

Ultime notizie Napoli - Presentato ieri a Napoli, "La Georgia di Kvara" di Giorgi Kekelidze, già un best seller nel paese del fantasista del Napoli campione d’Italia, da ieri in edizione italiana. La presentazione del volume è avvenuta nell’aula magna della Federico II con il rettore Matteo Lorito che firma con il suo omologo dell’Università nazionale della Georgia un accordo per la ricerca e altre collaborazioni scientifica.

E l'edizione odierna di Repubblica racconta ciò che scrive Diego Maradona Jr:

"È stato molto emozionante leggere di mio padre, Diego Armando Maradona, tanto amato dal popolo georgiano. Sono sicuro che oggi sarebbe molto orgoglioso di Khvicha e del suo Napoli", scrive Diego junior. Anche il papà di Kvara, Badri, era un calciatore: come suo fratello, Tornike, 14 anni, che già fa parlare di sé.