Maradona jr: "Dico sempre ad James di venire a Napoli, una volta ha risposto con un like! La 10? Non si tocca..."

Diego Armando Maradona jr, figio del fenomeno argentino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marca. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24:

"Sui social dico sempre ad James di venire a Napoli e di recente ha messo anche un like ad un mio commento. James Rodriguez al Napoli è un sogno che diventa realtà, è un giocatore di livello che innalza il livello qualitativo della squadra. Da quel che so, è tutto fatto e va trovata solo la formula per definire questo affare. La numero 10? L'importante è che venga a Napoli. Per quanto riguarda la 10, non si tocca, è di proprietà di mio padre. In passato ci sono state voci prima su Higuain, poi su Insigne ma deve essere come in NBA: se togli un numero, non lo si può più utilizzare".