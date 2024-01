Maradona assolto, Forgione: "Ora esulta in faccia a Mughini, Cruciani e Facci"

A tre anni dalla scomparsa di Maradona, i giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso contro la presunta evasione fiscale lievitata a circa 37 milioni di euro. Il giornalista e scrittore Angelo Forgione scrive a tal proposito:

"Decenni di persecuzione fiscale e ideologica. Additato come evasore fiscale, e non lo era, dice la Cassazione. Maradona ancora a braccia alzate in faccia ai tanti Facci, Cruciani e Mughini juventini vari che, per tifo e pregiudizio, lo hanno giudicato dai loro miseri scranni".