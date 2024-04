Mantova, Galuppini: "Futuro di Possanzini? il mister ha dato la sua parola al club"

Davide Possanzini è uno dei nomi accostati alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Francesco Galuppini, attaccante del Mantova, ne ha parlato in una intervista rilasciata ai microfoni de La Voce di Mantova:

Possanzini-Napoli, le parole di Galuppini

"Mister, staff e direttore hanno saputo “avvolgermi” come nessun altro mai. Mi hanno ascoltato e capito, in una fase della carriera in cui avevo bisogno di ritrovarmi: sono molto grato a tutti per questo. E poi a livello calcistico: con Possanzini ho avuto il privilegio di apprendere nozioni e principi che hanno arricchito il mio bagaglio tecnico. Senza contare altri aspetti come il sacrificio, la cultura del lavoro. Non pensavo di migliorami così a 30 anni.

Futuro del mister? Dico solo che, oltre a definirlo maestro di calcio, considero il mister una persona vera, umile e onesta. Per quanto ne so, ha dato una parola al Mantova e sono sicuro che la manterrà".