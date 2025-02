Manna a DAZN: "Conferenza doverosa per trasparenza, De Laurentiis sta lavorando per centro sportivo e stadio! Su Okafor e le parole di Conte..."

Notizie Napoli calcio - Giovanni Manna, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del pre partita di Napoli-Udinese:

“C’è compattezza? Sicuramente, per ottenere risultati e per costruire qualcosa che sia duraturo, bisogna essere uniti ed andare nella stessa direzione. Un blocco interno ed esterno al campo, dalla dirigenza alla squadra, un’unione di intenti tra tutti che per ora sta dando dei frutti”.

Le parole di Conte? Quando si parla di percorso e progetto ci sono tanti aspetti. Ieri il mister ha fatto un percorso a 360 gradi, lo ha fatto dall’alto della sua esperienza. Per me confrontarmi con lui è un momento di arricchimento, porta conoscenza che magari non tutti hanno. Le cose non si fanno da sole, ci stiamo muovendo e per centro sportivo e stadio si sta muovendo il presidente. Sono cose che serviranno al club per crescere ancora di più”.

Conferenza stampa e Okafor? Io ho pensato che fosse doveroso chiarire delle cose in conferenza, volevo essere diretto e trasparente. Okafor ha le caratteristiche che cercavamo in quella posizione, al Milan ha fatto 7-8 gol in 1000’. È un po’ indietro dal punto di vista fisico, ma non facendo coppe abbiamo il tempo per ricondizionarlo ed inserirlo sempre di più nella squadra”.