Mandorlini: “Sassuolo pericoloso, il Napoli deve fare attenzione. Sulla Champions…”

Notizie Napoli calcio. Andrea Mandorlini, allenatore tra le altre di Hellas Verona e Sassuolo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”.

Nel corso del suo intervento il tecnico ha parlato della gara di stasera tra Sassuolo e Napoli. Queste le sue parole:

“Il Sassuolo ora sta bene, ha vinto contro Atalanta e Milan, ora tutti vogliono battere il Napoli. Ogni allenatore ha un suo modo di fare ma battere il Napoli sarebbe motivo di orgoglio per chiunque. Gli azzurri hanno dimostrato di essere pronti ad ogni situazione, mancano ancora tanti giorni alla partita di Champions ma penso che il Napoli già ci stia pensando. Luciano (Spalletti, ndr.) ha spesso fatto giocare gli stessi anche quando ci si aspettavano dei cambi, secondo me stasera ci sarà l’undici titolare. Formazione? Sicuramente i giocatori e lo staff già la conoscono, partecipano alle sedute di allenamento e si conoscono, non penso ci siano segreti”.