Mandorlini: "Napoli, un cambiamento così eclatante non me lo aspettavo! Ora deve scendere in campo la società..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore Cluj:

“Ieri sera abbiamo pareggiato una gara che meritavamo di vincere e siamo a 3 lunghezze dalla capolista. E’ una bella esperienza al Cluj, sono contento. Ho portato qualche italiano, siamo partiti un po' in ritardo, ma stiamo venendo fuori. Sono molto contento, stiamo giocando anche bene in questo campionato che è particolare e difficile. Stiamo lavorando anche sui giovani, sono ritornato perché ci ero già stato qui tempo fa e sono contento.

E’ difficile giudicare da lontano il Napoli, qualche episodio però si vede. Ripetere quanto fatto da Spalletti sarebbe stato difficile, qualcosa è cambiato, ma qualche episodio di nervosismo si è verificato, è evidente. Ed è ancora più difficile quando mancano i risultati.

Il Napoli è in un momento di cambiamento, alla Roma Garcia aveva giocatori importanti, ma anche a Napoli li ha trovati, poiché ha preso una squadra che ha vinto lo scudetto. Un cambiamento ci può stare, perché cambiando la guida tecnica è anche normale, così eclatante però non me lo aspettavo.

Le situazioni vanno risolte nello spogliatoio, non certo davanti alle telecamere.

Le reazioni dei giocatori? E’ importante la società prima ancora dell’allenatore nel confronto. Credo che adesso il club debba farsi sentire, c’è da capire da che parte sta. Un po' di nervosismo ci sta sia per i risultati che per le scelte e a volte si tende a dare tutta la responsabilità agli allenatori, ma anche le reazioni dei giocatori sono sbagliate.

La mancanza di risultati, la poca continuità può far nascere dubbi. Solo il campo dirà la verità, se avrà il tempo l’allenatore di poter dimostrare.

L’Inter sembrava una squadra imbattibile, ma ha dimostrato di non esserlo. Siamo ancora all’inizio di un campionato difficile".