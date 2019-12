Mandorlini: "Mi auguro che il Napoli abbia toccato il fondo, adesso può solo ripartire!"

Andrea Mandorlini, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

"Il Napoli ha tante gare davanti, adesso bisogna uscire dal momento difficile. Mi auguro che gli azzurri abbiano toccato il fondo e quindi possano soltanto ripartire. Non è facile essere in questa situazione, questa squadra ha giocato un calcio importante in passato ed è stata l’antagonista della Juve. Ma adesso è inutile recriminare, bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare e ripartire. Lo spogliatoio ha capacità e deve trovare il modo di uscirne.

Lo scudetto? Credo che la favorita sia sempre la Juventus. Il Sassuolo è una buona squadra, De Zerbi è un ottimo allenatore, ma dipende dal Napoli che è più forte e deve soltanto ritrovarsi”.