Mandato a CN24: "Stiamo assistendo ad una novità assoluta in questo ventennio di ADL"

“Polemiche per Inter-Roma? C’è alla base un’organizzazione federale non in grado di di gestire le normali difficoltà che possono esserci durante una stagione. Dall’altra parte c’è poi un’esasperazione totale di chi ha grandi interessi economici. Non mi è piaciuto il Napoli a Monza, ci sono state difficoltà oggettive che hanno impedito alla squadra di brillare. La novità assoluta è che, a 5 giornate dalla fine, il Napoli ha l’occasione di vincere. Si è capovolta la situazione ed il Napoli deve vincerle tutte da qui alla fine.

Reputo Conte troppo intelligente ed al contempo impulsivo. Lo sfogo può essere dettato dall’ennesimo infortunio di Neres, la questione dei campi l’aveva già sollevata. In quel momento è venuto fuori tutto quanto ha covato in questi mesi. La sua è stata un’esternazione contiamo che fa parte del suo dna. Non vedo dei messaggi strumentali, non ha bisogno di fare proclami.

La novità assoluta del ventennio De Laurentiis è li fatto che il presidente si sia messo da parte rispetto al passato chiaramente anche su volontà dello staff tecnico e dell’allenatore. Non lo abbiamo mai visto così. Lui ha continuato a restare in quella posizione per tutta la stagione e deve restarci perché ha una mina tra le mani a 5 giornate dalla fine”.