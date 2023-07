Mandato a CN24: "Napoli ancora favorito per lo scudetto, Zielinski? Se parte il sostituto c'è già in casa, su Osimhen..."

Notizie Calcio Napoli – L’agente Tommaso Mandato è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live:

“Il Napoli dovrebbe insistere con Elmas se partisse Zielinski? Il macedone in questi anni al Napoli ha dato un apporto importante lasciando intravedere grandi margini di miglioramento. È dotato tecnicamente e atleticamente, un giocatore duttile che può coprire più ruoli. Vista la giovane età il Napoli dovrebbe puntarci davvero. Il Napoli finora ha perso solo Kim, altre invece hanno detto addio a pezzi importanti, chi sono ad oggi le probabili avversarie del Napoli? Se vogliamo fare una radiografia delle squadre alla partenza, anche se siamo solo all’inizio del mercato, il Napoli non solo è campione d’Italia ma ha vinto ammazzando il campionato dando una distanza netta alle inseguitrici.

Ad ora, eccezion fatta per Kim, gli azzurri hanno riconfermato tutto il blocco, restano i favoriti anche per l’anno prossimo. Le milanesi sono in difficoltà, la Juve deve ricostruire e tra le romane la Lazio può essere una squadra in crescita, è una stagione avvincente e non sarà una passeggiata per il Napoli, ma rimanesse così è sicuramente a favorita. Osimhen? Il presidente si è messo su una cifra, non si smuove dai 150/180. Gli agenti si saranno mossi per capire eventuali interlocutori dove possono arrivare. Accontentare Osimhen per un anno vuol dire che effettivamente non ci sono offerte concrete che possano arrivare alle cifre chieste dal presidente azzurro. Questa potrebbe essere una soluzione, se la clausola scende a 100/120 i suoi agenti avrebbero già la possibilità di piazzarlo l’anno prossimo più facilmente e il Napoli potrebbe sfruttarne le prestazioni per un altro anno.

Mario Rui, Elmas e Politano hanno il contratto che scade nel 2025, è già il momento di intavolare discorsi di rinnovo o, meglio, dare priorità al mercato? Il mercato è cambiato totalmente, oggi molti presidenti preferiscono arrivare alla scadenza contrattuale invece di andare a fare lunghi prolungamenti che possono diventare anche onerosi. Penso che con questi giocatori sia stato già affrontato il tema con gli agenti, ora si darà priorità alla ricerca del centrale per sostituire Kim e si dovrà vedere bene come si svilupperà la situazione Osimhen. La vera difficoltà si presenta per i giocatori a scadenza nel 2024, credo che se il Napoli avesse la possibilità di cedere Zielinski e Lozano guadagnando qualcosa penso che lo farebbero ben volentieri, allo stesso tempo però gli agenti sanno che trattenere un giocatore per farlo andare via a zero magari verso mete più ricche è molto più redditizio. Su Osimhen credo che il discorso sia economico, il Napoli sa benissimo che una cifra del genere la può capitalizzare solo ora e non tra uno o due anni, obiettivamente il club ci deve pensare. Il giocatore dal canto suo sa di avere la possibilità di andare a firmare contratti da 10/15 milioni di euro. Non si può decidere una strategia a priori. Se arrivano offerte anche vicine alle richieste di ADL non si deve fare nessun tipo di ragionamento, ma andare avanti e pensare al futuro della società e del bilancio”.