Mandato a CN24: "Callejon ha mostrato il proprio cuore azzurro: sa di andare via, reazione dettata dal momento. E su Koulibaly..."

Tommaso Mandato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Non ho mai nascosto il mio tifo per il Napoli e ne sono orgoglioso. Callejon? Reazione dettata dal momento, di un calciatore che sa di dover andare via. I calciatori sono legati ai contratti e alle situazioni diverse ma hanno, in molti casi, anche un grande cuore. Callejon ha vissuto in azzurro stagioni incredibili. Oltre al risultato positivo, c'è la grande vittoria, con Gattuso artefice di tutto. Ha ereditato una situazione difficile, ha preso schiaffi in faccia ma ha sapto adattare la rosa alle sue esigenze e dando una sua identità. Non un Napoli spettacolare ma compatto, con i calciatori che credono nelle parole del proprio allenatore. Qualche altro calciatore, oltre Callejon, sarà sacrificato e penso a Koulibaly, che sta tornando ai suoi migliori tempi. Lui e Allan hanno la testa frastornata da qualche tentazione di troppo. La Juventus, in molti elementi, non facevano il gioco richiesto da Sarri: l'allenatore non sta mostrando di non essere entrato nella testa dei suoi ragazzi, cosa che aveva fatto a Napoli. Non è facile per lui con campioni in rosa. Gattuso, invece, ha dato fiducia sotto il profilo tattico ed è entrato nel cuore dei ragazzi. Lozano? Si deve decidere se mandarlo in prestito e dove, anche perchè non credo si riuscirà a cederlo definitivamente. L'obiettivo del Napoli deve essere andare a fare una bella figura a Barcellona".