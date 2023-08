Mandarini: "Veiga? I presupposti ci sono ma deve quadrare tutto, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – Il collega del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Gabri Veiga? La trattativa era stata definita, un po’ tutti l’avevano raccontata così. Se ci siamo sbilanciati è per questo. Il mercato, da come ci ha insegnato anche la storia Samardzic, è diventato complicato. Nel calcio ormai ci sono troppe voci, troppe situazioni. Sono convinto si tratti di un giocatore improntate, un gioiello; quindi, introno a lui c’è grande attenzione. Il Napoli lo vuole, lui vuole il Napoli e il Celta lo vuole vendere però devono quadrare tutti gli elementi: immagine, dettagli economici, situazioni collaterali, tutto questo che rientra in un affare così complesso è può rallentare una trattativa che sembrava definita. Doveva fare le visite domenica e poi sono saltate. Il suo obiettivo è giocare la Champions League.

Lindstrom? Da quello che ho capito stanno cercando di prenderlo anche per gennaio, la situazione Lozano blocca tutto. Il messicano ha un ingaggio molto importante ed è un ostacolo anche per chi lo vorrebbe prendere. Il PSV vorrebbe il suo ritorno ma ha problemi a parametrarsi su queste cifre. Il giocatore è a disposizione, contrariamente a Demme che non è stato convocato, ed è un giocatore su cui Garcia può contare. C’è una possibilità dalla MLS.

Rinnovi Osimhen e Kvaratskhelia? Quella del nigeriano è una storia che inizia ad essere anche stucchevole. I contratti ormai sono un aspetto importante, elefantiaco in questo calcio, ma lui quando scende in campo pensa solo a giocare, ha una carica pazzesca. Abbiamo assistito a tante trattative difficili e lunghe, una su tutte quella di Leao al Milan, e quella ha influito sul rendimento in campo del portoghese, non mi sembra questo il caso del nigeriano. Per il georgiano inutile commentare questa situazione ancora prima di vederlo in campo con Garcia. Il protagonista è sempre il pallone, mi aspetto da lui grandi prestazioni”.