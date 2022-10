Mandarini svela: "Ho saputo che mestiere fa il padre di Kvaratskhelia"

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: "Kvaratskhelia è veramente un fenomeno, ha una umiltà fuori dalla norma, è straordinario, non solo come calciatore. Poi ha la cultura del lavoro, ho saputo che il padre è un allenatore. Quindi lui conosce bene il sacrificio".

Questo uno stralcio dell'intervista di Kvaratskhelia al Corriere dello Sport:

Che voto dà al Napoli?

"Facile, 10. E' una squadra piena di giocatori molto forti, molto bravi: se continuiamo così, possiamo arrivare più in alto di quanto pensino tutti"

Dopo le magiche notti di Champions con Liverpool e Ajax, a cui ne avete rifilati sei, qualcuno ha cominciato a scherzare sul Triplete. Magari anche a sognarlo...

"Per me ogni titolo lo, ogni vittoria è un sogno: ad Amsterdam come al Maradona è stato magnifico, ma dobbiamo lavorare ancora tanto. Sempre. Di più"

Cosa le disse Spalletti prima di venire al Napoli?

"Tante cose. Ci incontrammo a Milano, a casa sua"