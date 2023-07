Mandarini: "Soumaré al Napoli? Garcia ha chiesto un centrocampista fisico, ha un 'bonus' legato ad Osimhen"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Boubakary Soumaré sarebbe un ottimo profilo per il Napoli, centrocampista fisico che Garcia ha chiesto: è un giocatore di quantità e qualità, darebbe impatto in mezzo al campo. È un profilo di quelli giusti, di quelli che cerca il Napoli: che abbia giocato al Lille con Osimhen è un passo in più, avrebbe le caratteristiche per andare a sostituire l’ormai andato Ndombele”